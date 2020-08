"Jugar a puerta cerrada fomenta la desaparición del fútbol"

No es una posibilidad que desde el Racing se contemple. El fútbol debe volver, y debe hacerlo con público, aunque sea con aforo reducido. Teme que las consecuencias de no hacerlo se lleven por delante a algún club.

Así lo dijo Alfredo Pérez, en una entrevista concedida a 'AS'. "Me sorprende incluso que se lo estén planteando. Llevamos todo el año hablando de profesionalizar la Segunda B y nos tienen que tratar como clubes profesionales, que es lo que somos, nosotros y todos, y no como una panda de amigos", comenzó.

"Dejar en el paro, en la calle, a jugadores, técnicos y el resto de los miles de empleados de este sector, sea una solución", añadió al respecto el presidente del Racing.

No cree que el club pueda sobrevivir a otro parón. "El Racing tiene casi 50 empleados directos, entre futbolistas y personal de apoyo, más las empresas que prestan servicios al club. La repercusión, sin ingresos hasta enero, sería muy difícil poder seguir adelante", comentó.

E insistió en que debe haber flexibilidad con los positivos. "Hay que terminar el protocolo de LaLiga. Era muy exigente y concienzudo para prevenir posibles contagios, pero sí que se ha demostrado que después de un positivo se quedaba algo en vacío", dijo.

"Hay que tener seriedad a la hora de hacer un protocolo que tenga en cuenta que se van a dar positivos, ¡por qué se van a dar positivos sí o sí!, y hay que asumirlo como normal, como en el resto de las empresas", continuó.

"Nadie se plantea cerrar Firestone porque hay cinco positivos. Hablar que aislar a unos, hacer pruebas a otros..., pero la empresa tiene que seguir", apuntó también Alfredo Pérez.

Se mostró convencido de que el fútbol va a tener que aprender a convivir con la enfermedad, hasta el punto de que ocupará un sitio destacado en la planificación presupuestaria de los clubes.

"La Liga se tiene que abrir cuando toca y con público. Gestionado, pero con público. Y eso es lo que va a permitir que los clubes sigan viviendo. Lo otro sería fomentar su desaparición", dijo, para finalizar, el presidente del Racing.