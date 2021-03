"Jugué el Mundial de Francia 98 con un filete crudo en la bota"

Mustapha Hadji era uno de los futbolistas africanos de moda en los años 90. Creció en el Nancy francés, pero muchos recordarán su etapa en España, donde jugó tanto en el Deportivo de La Coruña como en el Espanyol.

'La bala marroquí', como se le conocía, también pasó por clubes como el Sporting de Portugal o por los ingleses Coventry City y Aston Villa. Se retiró en 2010 con 38 años en el Fola Esch de la Liga de Luxemburgo.

Ahora, en una entrevista para 'The Athletic', Hadji ha revelado que usó un curioso remedio para el dolor del que meses atrás también hablaba Patrice Evra: meterse carne cruda en las botas.

Hadji se dio a conocer en el Mundial de Francia 1998 (también participó en EEUU 1994). "Tuve varias oportunidades de ir a algún club grande, pero me lesioné después de la Copa del Mundo. De hecho, jugué el torneo lesionado", explicó.

"Ahí es donde usé un filete crudo por primera vez en mi pie para aliviar el dolor", aseveró el marroquí. En el caso de Evra, Didier Deschamps le recomendó que utilizase pollo porque aquello le reduciría el sufrimiento.

"El entrenador no estaba contento porque me perdí los primeros meses de la temporada siguiente. Me dejó ir al Coventry al año siguiente. Fue uno de los mejores momentos de mi carrera porque sentí como si fuese parte de una familia", continuó.

"Jugué algunos partidos en el Coventry con un trozo de filete en el pie para aliviar el dolor. Es una especie de cuento de la abuela, siempre te dan cosas que te ayudan a lo largo de tu vida. Pero te lo prometo, ayuda", insistió Hadji.

Por algún motivo, aquello le funcionaba: "Cuando jugué con el bistec en el pie, no sentí demasiado dolor en el tobillo. Por supuesto, lo cociné fenomenalmente tras el partido. Solo hubiera necesitado unas patatas fritas y todo hubiera sido fantástico".