Junior Sambia ya está fuera de peligro

Buenas noticias para Junior Sambia. El joven mediocentro francés del Montpellier está cada vez mejor, después de haber estado en la UCI, en coma inducido, a causa del COVID-19. Está a un paso de abandonar el hospital.

El pasado 24 de abril saltó la noticia. Junior Sambia era hospitalizado a causa del coronavirus. No era el primer futbolista en sufrir la enfermedad, pero sí el primero en estar tan grave de tener que ser ingresado en la UCI del hospital.

La situación se agravó rápidamente, hasta tal punto que al día siguiente se le tuvo que inducir el coma por la gravedad de su estado. Se aferró a la vida y gracias al cuidado de los profesionales sanitarios su salud se fue recuperando paulatinamente.

A mediados de la presente semana fue despertado del coma, y el hospital Arnaud de Villeneuve de Montpellier informó de una notable mejoría en su estado.

Ahora, una semana después de su ingreso, Junior Sambia está consciente y recuperándose en planta, contando los días, o incluso las horas, para abandonar el hospital e irse a casa.

"No soy doctor, no soy yo el que tengo que hablar, pero la semana pasada nos tenía muy asustados. Estabamos todos los jugadores muy conmovidos. Me llamó el martes o el miércoles y fue un placer escucharle. Tiene todavía que descansar, pero está mejorando en las últimas horas", explicó el presidente del Montpellier, Luis Nicollin, a 'L'Équipe'.