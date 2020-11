Kane, insaciable tras su gol 200: "Podría haber marcado más"

Kane es un goleador insaciable. Quiere más y más goles. En el Tottenham, ya suma 200, conque fue uno de los protagonistas a los que había que entrevistar una vez concluido el duelo en el que llegó a las dos centenas de tantos. Él, sencillo, dijo que no piensa mucho en ello, pero que podía haber metido un par más.

"Estoy muy contento, por supuesto. Contento con los tres puntos, en primer lugar. Podría haber marcado un par más en esos 45 minutos, pero así ha sido. Es una gran cifra que alcanzar, pero esperemos que lleguen más. El tiempo pasa tan rápido... Parece que fue ayer cuando marqué mi primer gol con los 'spurs'. Como he dicho, es un gran logro alcanzar los 200 goles. Ojalá seguir alcanzando más cifras, que sigan llegando", comenzó diciendo.

Sobre si se plantea superar a otros goleadores históricos de Inglaterra, afirmó: "No, no pienso en ello, creo que ustedes me avisarán cuando lo consiga. Estas son grandes cosas, pero siempre he dicho que es difícil asimilarlas cuando estás jugando. Una vez terminas tu carrera, las asimilas todas. Como dije, tenemos que seguir ganando como equipo y todo irá bien".

De momento, va por un camino inmejorable. Tiene tan solo 27 años y está pasando por uno de los mejores momentos de forma de toda su carrera. No tiene pinta de que vaya a marcharse del Tottenham pronto y, mientras esté, será uno de los protagonistas de cara a puerta.