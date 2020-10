Kang-in Lee rechaza la oferta de renovación

El Valencia, que está pendiente de la situación del mercado para hacer algunos retoques, puede perder a un jugador que no esperaba a última hora.

Se trata del surcoreano Kang-in Lee, que no parece por la labor de renovar. De hecho, 'Superdeporte' informa de que ha dicho "no" a la oferta del club porque no confía en el proyecto deportivo.

A esto hay que añadirle que el futbolista acaba contrato en 2022 y encima cuenta con ofertas de Francia, Italia y Alemania, por lo que es muy cotizado.

El tema económico no ha influido y el Valencia está ante la tesitura de que tiene que reaccionar rápido para no perder a una de sus perlas.