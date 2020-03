Kanouté intercede para que Adama Traoré juegue con Mali

El ex delantero del Sevilla Frédéric Kanouté concedió una entrevista a la 'BBC' en la que admitió que la Federación de Mali ha contactado con él para que convenza a Adama Traoré de que juegue con esa selección. "Me dirijo a ti, Adama. La Federación me ha dicho que vaya a verte y trate de convencerte porque hablo español perfecto", afirmó.