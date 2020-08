Karanka habló de un flechazo para ir al Birmingham

Aitor Karanka, presentado este viernes como nuevo entrenador del Birmingham City, aseguró que tenía "ofertas", pero "ninguna" le "convenció como ésta", remarcó la "pasión" que le ha transmitido el consejero delegado de la entidad, Xuandong Ren, y se marcó como reto "llegar lo más alto posible".

"No voy a cometer el error que cometí cuando llegué a Middlesbrough, cuando dije en mi primera conferencia de prensa que quería conseguir un ascenso. Y después de un año y medio llegamos a la final y perdimos. Aunque pensé que era una buena temporada, se convirtió en un fracaso", expresó en el estadio de Saint Andrew's, según recoge la página web oficial del club.

"Solo queremos llegar lo más alto posible. En el fútbol hay que empezar por los cimientos. Me encantaría hacer lo que hice con el Middlesbrough, pero nunca se sabe en el fútbol, porque siempre es muy impredecible. Fueron casi tres años, pero me encantaría hacerlo en dos", abundó Karanka, que vuelve a entrenar un año y medio después, desde su salida del Nottingham Forest en enero de 2019.

"Desde la primera conversación con Dong (Xuandong Ren, consejero delegado del club) estaba convencido. Mi tiempo en casa había terminado. Me habló de su pasión. Yo estaba esperando esa pasión porque después de 18 meses sentí que debía elegir el trabajo adecuado. Tenía otras ofertas, pero ninguna me convenció tanto", incidió el ex jugador del Real Madrid, que ha firmado por tres años.

No desveló la cantidad de fichajes que pretende para su equipo, que iniciará la campaña en la Segunda División inglesa el próximo 12 de septiembre. "Hemos hablado brevemente y sabemos lo que queremos para el futuro. Pero tenemos que estar seguros de que los jugadores que vienen aquí son los que realmente quieren venir. No vamos a fichar a los jugadores rápidamente o porque sean grandes nombres. No vamos a apresurarnos", expuso el técnico.