Katai pidió perdón: "Los comentarios de mi mujer son inaceptables"

Katai aceptó el salir de Los Angeles Galaxy después de que su mujer escribiera en las redes sociales varios comentarios racistas y que se burlaban del movimiento 'Black Lives Matter'.

El ex extremo izquierdo del Alavés ha compartido un comunicado en sus redes sociales para pedir disculpas y asegurar que este tipo de pensamientos no se comparten en su familia.

Katai ha explicado que fue un error y que asume toda la responsabilidad, al mismo tiempo que ha asegurado que trabajará para poder regresar a LA Galaxy.

Este fue el comunicado íntegro colgado en Instagram:

"Las publicaciones hechas por mi esposa, Tea Katai, en sus cuentas de redes sociales son inaceptables. No son opiniones que comparto y no son toleradas en mi familia. El racismo, en particular hacia la comunidad afroamericana, no solo son prevalentes en Estados Unidos y Europa. Condeno fuertemente la supremacía blanca, el racismo y la violancia contra las personas de color. Black lives matter.

Esto fue un error de mi familia y asumo total responsabilidad de ello. Me aseguraré que mi familia y yo tomemos las acciones necesarias para aprender, entender, escuchar y apoyar a la comunidad afroamericana. Comprendo que llevará tiempo el recuperar la confianza de la gente de Los Angeles. Estoy comprometido a trabajar para aprender de estos errores y ser un mejor aliado y defensor de la equidad de ahora en adelante.

Lamento el dolor que estas publicaciones pudieron causar en la familia del LA Galaxy y a todos los aliados que luchan contra el racismo".