Kays Ruiz-Atil aclaró su polémica con Leonardo en el PSG

Kays Ruiz-Atil ha estado en boca de todos estas últimas fechas, tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo. El ex canterano del Barcelona ha sido una buena irrupción en la Ligue 1 para el PSG, pero una polémica con Leonardo, director deportivo del conjunto francés, sobrevuela el cielo parisino.

Todo comenzó cuando en redes sociales se vio un vídeo en el que el futbolista parece que le negó el saludo a Leonardo en el túnel de vestuarios. En dicha grabación, el director deportivo parecía decirle un "¿podemos hablar allí?", mientras que el joven futbolista le respondió con un "ya hemos hablado".

Por ello, el ex de La Masia salió al paso de los rumores con un vídeo en su Instagram en el que zanjó la polémica. "Me llevo muy bien con Leonardo, le tengo mucho respeto y estima. Lo que no se ve en el vídeo es el abrazo entre ambos justo antes. Nunca le faltaré el respeto, él me dio toda su confianza", dijo.