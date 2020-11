Kepa, el mejor con el que ha trabajado Unai Simón; a Berenguer le piden más

Unai Simón y Álex Berenguer, dos efectivos de mucha importancia para el Athletic, pasaron revista en entrevistas con 'Onda Vasca' y 'Radio Euskadi', respectivamente. El primero dijo que Kepa es el mejor con el que ha trabajado; el segundo analizó su situación con Garitano.

"No sé si con el tiempo hubiese jugado cuando estaba Kepa, que era el mejor portero con el que había trabajado y veía muy difícil disputarle el puesto, pero al irse él y Álex Remiro se allanó el camino, todo salió bien para poder jugar. En mi caso fue algo fortuito con un cúmulo de situaciones de suerte tal vez, pero había que estar preparado", dijo el cancerbero al ser preguntado sobre cuando estuvo en un segundo plano.

"Parece suerte, pero había que estar preparado para asimilar ese rol, y lo cierto es que Berizzo y los demás técnicos me veían capacitado para jugar", añadió antes de psicoanalizarse: "¿Que si soy serio y frío? El trabajo mío es el que tengo que hacer, en el campo no me río, pero lo disfruto en casa o en el vestuario".

Berenguer, por su parte, se centró un poco más en la actualidad: "Poco a poco, me voy empapando de la historia del Athletic, que es mucha. Trabajamos para conseguir trofeos y objetivos, veo al equipo muy motivado. Garitano me pide asistencias y goles, que es lo que necesita el equipo".