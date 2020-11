"Kepa lo va a pasar peor con el fichaje de Mendy"

Pepe Reina milita esta temporada en la Lazio a las órdenes de Simone Inzaghi, donde ha conseguido un récord histórico en Champions League tras disputar un total de 173 encuentros, lo que le convirtió en el tercer jugador que más veces ha jugado la máxima competición oficial.

Así, el portero español pasó por los micrófonos de 'El Larguero' este lunes y no dejó pasar la oportunidad de hablar de la actualidad futbolística de la Selección, su rol en el conjunto italiano y de una posible retirada del mundo del fútbol.

"El portero de España que más continuidad tiene es De Gea y, para mí, tiene que ser así. Luis Enrique tiene para elegir. David tiene experiencia, es seguramente el que más preparado está. Kepa lo va a pasar peor por el fichaje de Mendy", dijo el ex portero del Liverpool refiriéndose al cancerbero español del Chelsea, que no está gozando de muchas oportunidades a las órdenes de Frank Lampard.

Reina también habló sin tapujos de su papel en su actual club. "Ahora en la Lazio asumes que no puedes jugar todos los partidos y tienes que hacerte la idea", reconoció Reina, que además explicó que su entrenador fue claro con él desde un principio y hablaron de lo que esperaba el italiano del guardameta.

Por otro lado, el jugador también habló de una posible retirada del fútbol, lo que podría llevarle a ver los partidos desde el banquillo. "Cuando lo tenga muy claro y me queden seis o siete meses echaré mano de alguien que me ayude. Me quiero preparar psicológicamente para lo que venga y me sacaré el título de entrenador", resumió.

Además, se refirió a las ofertas que recibió de clubes como el Valencia: "Hubo opciones, pero no se concretó ninguna. La cultura en España ve a un jugador de 38 años como bastante mayor de lo que se considera en Italia. Aquí hay otro respeto, en España te ven mayor".

Asimismo, Reina valoró el estar tanto tiempo en la élite de este deporte, algo de lo que se siente agradecido por haberle tocado a él. "Se me han pasado volando estos 20 años como profesional. Han sido todos maravillosos, miro atrás y me siento afortunado", concluyó.