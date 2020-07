Kijera se despidió del Mirandés

Adiós a Gorka Kijera. Su camino y el del Mirandés continuarán a partir de ahora separados.

El lateral izquierdo ha vestido la camiseta del Mirandés en las últimas seis campañas sumando más de 200 partidos y llegando a portar el brazalete de capitán en las últimas temporadas.

El de Hernani, que llegó a Miranda en 2014, se ha despedido través de sus redes sociales del club, la ciudad y "un lugar mágico como Anduva" donde ha estado estos últimos seis años, en lo que "ha tocado vivir momentos duros y malos, pero sobre todo bonitos y buenos".

"No ha sido la manera en la que me hubiese gustado despedirme", afirmó el ex capitán del Mirandés, que hubiese preferido hacerlo "en el verde".

Se ha despedido de Anduva, pero ha prometido que ya que "no va a ir como rival, irá como aficionado".

Tampoco estará la temporada que viene Malsa, que ya ha anunciado su fichaje con el Levante y el club deberá trabajar si quiere volver a conseguir alguno de los jugadores cedidos que vistieron la camiseta rojilla la próxima temporada y que fueron la base del equipo.