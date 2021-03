Kilómetros para los europeos; gasolina para Messi

La llegada de la ventana de selecciones le pilló al Barcelona en su mejor momento de la temporada. Los de Ronald Koeman pararán y recargarán pilas, aunque ni más ni menos que 13 jugadores están convocados por su país.

Por suerte para los 'culés', Leo Messi y otros que iban a jugar en Sudamérica como Ronald Araujo se librarán del largo viaje y podrán recuperarse lentamente en la Ciudad Condal.

No sucederá así con los diez internacionales absolutos y los tres Sub 21 que han sido llamados por su país. Jordi Alba, Sergio Busquets, Pedri, Lenglet, Griezmann, Dembélé, Ter Stegen, De Jong, Pjanic y Braithwaite viajarán con su selección y Trincao, Mingueza y Riqui Puig han sido llamados para el Europeo Sub 21 que arrancará esta semana y concluirá en mayo.

Y si este parón es beneficioso para un Leo Messi en el mejor momento de la temporada, lo mismo se puede decir de Piqué, Sergi Roberto, Coutinho o Ansu Fati, quienes continuarán con su recuperación y dispondrán de varios días para seguir poniéndose a punto. Algunos, como Piqué, con el objetivo de poder estar en el 'Clásico' y la final de Copa.

Se quedarán junto a Messi y Araujo los habituales Neto, Junior, Umtiti, Matheus y un Ilaix Moriba cada vez más en dinámica de primera plantilla como se pudo comprobar ante la Real Sociedad.