Klopp cree que no ficharán a nadie: "No tiene ninguna pinta"

Lo más probable es que el Liverpool de Klopp no haga ningún fichaje en el mercado invernal. Él mismo lo reconoció en la rueda de prensa previa al duelo de FA Cup ante el Aston Villa y dejó claro que habrá que mostrar una gran unión de grupo para afrontar la situación.

"Está muy clara la situación y se han puesto todas las cartas sobre la mesa. Estamos trabajando en ello, ya os lo podéis imaginar, pero no tiene ninguna pinta que vayamos a hacer algo teniendo en cuenta la situación que se está viviendo en el resto del mundo", afirmó.

"No deberíamos olvidar que la gente lo esta pasando mal y es algo extrapolable también a los clubes de fútbol. Si el mundo estuviese en una situación normal, claro que haríamos algo, pero no es así. Además, enero no es el mercado más fácil del mundo y no es tan sencillo disponer del dinero de un momento para otro", añadió.

De paso, arrojó la solución: "El club hace lo que puede, pero, si no lo consigue, tendremos que seguir como hasta ahora, aunque la gente piense que no tenemos ninguna oportunidad. Tenemos que hacernos fuertes como grupo, estar más unidos y luchar contra el resto del mundo. Luchar contras las circunstancias para hacer de esta la temporada más especial que se recuerde".

También mostró un tono afilado para con algunos críticos: "Hemos perdido a tres centrales titulares y nadie lo dice, nadie dice que es algo que lo ha cambiado todo para nosotros. A nadie le interesa. Ni a los expertos ni a los periodistas porque somos el Liverpool y tenemos que ganar partidos".