Klopp descartó a Alisson para jugar ante el Atlético

El Liverpool afrontará la operación de remontada ante el Atlético de Madrid en Champions con una seria merma. El club informó de una lesión muscular del brasileño y luego Jürgen Klopp aclaró que no le espera para Anfield este miércoles.

De hecho, es baja segura para la vista del Bournemouth este sábado (13:30). La dolencia está localizada en un músculo de la cadera y el propio Jürgen Klopp compartió su pesimismo, incluso para el derbi contra el Everton del 16 de marzo.

Las molestias surgieron ya durante el calentamiento del último partido de la FA Cup contra el Chelsea. No obstante, tampoco se reparó mucho en ello, pues ya estaba decidido que el titular iba a ser Adrián.

Son pocos los días que tiene por delante Alisson para que remitan las molestias, por pequeñas que sean, pero su localización es en una zona muy baqueteada por los porteros durante un encuentro, así que es lógico que haya pesimismo por parte de su entrenador. Todo apunta a que hay una rotura.

"Diría que después del parón internacional estaría de vuelta al 100%, pero veremos si puede estar antes", comentó el alemán, que ya se ha hecho a la idea de no contar con él en Champions. "No quiero decir que no estará en el derbi de Merseyside, no lo sé".