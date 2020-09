Klopp descartó más fichajes... pero abrió la puerta a alguna salida

El Liverpool, que acumula ya tres victorias en sus tres primeros partidos, afronta los últimos días de mercado con cierta tranquilidad. O al menos eso dejó claro Jürgen Klopp en su última rueda de prensa.

Tras las llegadas de Thiago Alcántara o Diogo Jota, el conjunto 'red' parece que no incorporará a más futbolistas para un proyecto ya hecho y con la base del entrenador alemán.

"Si no pasa nada inesperado -por las lesiones-, no intentaremos nada más. Si la situación permanece como hasta ahora, entonces no, no pasará nada", aseguró el germano.

Y añadió: "Estamos en una buena posición, el nivel del equipo es alto". Por lo tanto, salvo alguna salida, no habrá movimientos en el Liverpool.