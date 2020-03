"Hasta durmiendo mis jugadores son la prioridad"

A lo largo de los 24 horas del día, Jürgen Klopp piensa en fútbol, fútbol y más fútbol. Eso dice el técnico 'red'.

"Durante todo el día, probablemente hasta cuando duermo, estos chicos son mi prioridad. No es lo que quiero, simplemente sucede porque hay mucha información que tienes en la cabeza", dijo en el podcast de 'JD Sports' 'In The Duffle Bag'.

Klopp espera que el parón no afecte a su plantilla. "Lo más importante es que el jugador esté en su mejor forma en el momento en el que todo cuenta. Tratamos de hacerlo con nutrición, entrenamiento y tácticas. No pretendo estar interesado, estoy interesado. Es importante saber con quién estás trabajando y es importante saber por qué alguien está motivado", declaró en preparador del Liverpool.

"Cuando ganas 4-0 o pierdes 4-0 la conversación será igual en el siguiente entrenamiento. Hay una base personal y otra profesional, y cuanto mejor trabajen juntos, mejor será", declaró el entrenador germano.