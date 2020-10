Klopp sacó pecho por Adrián, pero el Liverpool piensa en Foster

La humillante derrota del Liverpool ante el Aston Villa por 7-2 ha hecho mucho daño al equipo de Klopp, especialmente a algunos jugadores que si ya antes se encontraban en entredicho, ahora más. Es el caso de Adrián, al que le han llovido las críticas en los últimos días.

El técnico 'red', Jürgen Klopp, sin embargo, piensa que el equipo no ayudó al guardameta español. "Ahora la gente irá a por Adrián y cosas así. En el primer gol no estuvo afortunado, por supuesto. Pero aparte de eso no creo que tuviera nada que ver con los demás goles. No lo ayudamos mucho anoche, incluso hicimos los contrario", señaló el alemán tras el encuentro.

Además, Klopp insistió en que "es un gran portero que la temporada pasada jugó once partidos, y el Liverpool ganó "la mayoría de ellos, si no recuerdo mal". Pero la realidad es que Adrián podría tener los días contados en Anfield por sus irregulares actuaciones supliendo al brasileño Alisson.

Y es que el club inglés busca portero para suplir a su titular, que ahora mismo no está disponible. Según 'Daily Express', Ben Foster es el último nombre que ha salido a la palestra de fichajes para el próximo mercado invernal de fichajes.

Foster milita en el Watford desde hace tres temporadas, ahora en el Championship tras el descenso del equipo inglés. Ha sido incluso internacional con Inglaterra y su seriedad y experiencia bajo los palos son parte de su currículum que tanto gusta a la directiva 'red'.