Klopp, tocado: "No imagino al Liverpool en la carrera por el título"

El Liverpool perdió su espectacular racha de 68 partidos seguidos sin perder en Anfield en Premier League a manos del Burnley, que salió vencedor de un territorio inexpugnable durante varios años. Y a Klopp le afectó.

En sus palabras pospartido a 'Sky Sports', el entrenador alemán reconoció ese bajón por parte de los 'reds' en este curso, algo que les puede impedir luchar por el título a final de temporada.

"Las cosas que no funcionan son mi culpa, las cosas que funcionan son de los jugadores", aseguró Klopp, desesperado por no encontrar soluciones durante los partidos.

"Tuvimos mucho el balón, generamos en largo y no rematamos las situaciones. Eso mantiene el encuentro abierto y luego ellos tienen el penalti. Alisson me dijo que no lo tocó, pero yo no lo vi", añadió.

Lamentó esa falta de acierto, pero no culpa a sus chicos: "Son decisiones equivocadas del momento. Tres centros al área, intentamos encontrar un jugador, no lo hicimos. Es mi trabajo asegurarme que los futbolistas estén en la posición correcta".

"No se trata de encontrar culpables, tenemos que arreglarlo juntos y lo haremos. En el fútbol no se tiene mucho tiempo. Intentamos mucho, en algunos momentos lo correcto y en otros no", subrayó el entrenador del Liverpool.

Y sorprendió a todos con su última frase: "No nos podemos imaginar en la carrera por el título en estos momentos".