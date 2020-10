Koeman admitió que De Jong "no estuvo a la altura" ante el Sevilla

De Jong no estuvo a la altura en el partido de Liga contra el Sevilla. Él lo sabe y lo admitió, y su entrenador, también. Koeman, en la rueda de prensa previa al duelo ante el Getafe, analizó la actuación de su compatriota y reconoció que debe mejorar en los próximos compromisos.

"En el partido contra el Sevilla, Frenkie no estuvo a su altura. Si hay jugadores que son bastante autocríticos, Frenkie es uno de ellos. Él sabe perfectamente cuando ha estado bien y cuando ha estado por debajo", aseveró el técnico, pero cambió rápido de discurso para demostrar su confianza.

"En el Italia-Holanda, fue el mejor sobre el campo. Todo jugador tiene derecho a jugar un mal partido. Espero que saque su juego y es la mejor posición para él. No hay que olvidar que es un jugador muy joven. No me preocupa tanto", añadió en este sentido.

Los próximos cuatro partidos que tiene el equipo por delante y que se darán en cuestión de once días pueden ser clave para el neerlandés. Si vuelve a ser protagonista en el campo, y lo será, y se muestra a un mejor rendimiento, ganará enteros en este nuevo Barça de Koeman.