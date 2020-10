"Koeman confía en mí; quiero triunfar en el Barça y no veo otro camino"

En una convocatoria con la Selección Española Sub 21 para ganar en confianza tras su pérdida de protagonismo en el Barcelona, Riqui Puig habló con 'El Partidazo de COPE' tras el duelo ante Islas Feroe que ganó 'la Rojita' por 0-2.

"Esto es otro ambiente, los compañeros todos de tu edad... eso ayuda. Jugar aquí me da mucha alegría", reconoció el centrocampista catalán, que rememoró esa conversación con Ronald Koeman durante el mercado.

"En ningún momento Koeman me dijo que debía empezar de cero. Él confía en mí y creo que me va a dar oportunidades para demostrar mi potencia. y enseñar que puedo jugar en este club tan grande. A veces se filtran cosas que no son verdad y se sacan de sitios que no dicen toda la verdad", resaltó.

Pese a la competencia, confía en ganarse el puesto: "Sí, soy optimista, si no no me habría quedado en el Barça. Quiero triunfar y no veo otro camino. Soy muy feliz en la ciudad, tengo a mi familia y creo que voy a acabar jugando".

Un rendimiento que influirá en sus convocatorias internacionales: "Hay muchos jugadores, mucho nivel. Es verdad que si con el club no tengo minutos será difícil ir al Europeo. Creo que en el Barça tendré minutos y que sí acudiré al Europeo".