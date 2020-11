Konrad espera su oportunidad tras la lesión de Ansu Fati

Ronald Koeman había encontrado una rotación más o menos fija en su frente de ataque, donde la ausencia de fichajes le dibujó un escenario justo de efectivos. Pero la lesión de Ansu Fati ha vuelto a dar al traste con todo.

Con Pedri más tirado a la zona central del campo, el neerlandés había asentado el tridente con Messi, Griezmann y Ansu Fati, mientras Trincao y Dembélé aparecían como actores más secundario, aunque el francés estaba empezando a carburar.

Sin Ansu, Koeman tendrá que mirar más allá. No solo a Martin Braithwaite, aunque no cuenta para el neerlandés, también a un filial al que de momento no le ha dado oportunidades. En lo que va de temporada, ningún jugador del Barça B ha tenido minutos con el primer equipo.

Pero esto puede cambiar por esa baja del jovencísimo extremo. En la cantera espera Konrad de la Fuente, quien participó durante la pretemporada y estuvo en varias convocatorias de Liga, como en la del último compromiso frente al Real Betis.

Konrad, de 19 años, está en estos momentos concentrado con la Selección de Estados Unidos junto a su compañero Sergiño Dest, pero empieza a hacerse el cuerpo a que su debut oficial con el primer equipo del Barça podría no estar muy lejos.

'Mundo Deportivo' ya explicaba en pretemporada que el Barça cuenta con él e incluso rechazó cederle al Girona. Y Koeman estaba enamorado de él. "Si tengo que destacar a uno, estoy verdaderamente contento con Konrad", decía el neerlandés, que podría darle hueco en muy poco tiempo.