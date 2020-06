Kroos 'se picó' con el Madrid por su español ¡y hasta Ceballos le vaciló!

Toni Kroos es uno de los jugadores extranjeros del Real Madrid que más sabe hablar castellano. El alemán compareció ante los medios de comunicación del club este miércoles.

Kroos, fijo para Zidane, repasó cómo está siendo la vuelta a los entrenamientos, así como lo que sentirán al jugar sin aficionados en las gradas.

"Es la primera vez que tenemos que jugar los partidos sin la afición, a ver cómo es. El equipo que se adapte mejor a esta situación es el que va a ganar", afirmó antes de quejarse en las redes.

El alemán vio que el Real Madrid compartió el vídeo de su entrevista con subtítulos en castellano y el futbolista se preguntó que por qué lo habían hecho así, dando a entender que se sabía perfectamente lo que decía.

"Spanish subtitle? Why?", escribió Kroos con un claro tono de humor. Dani Ceballos quiso dejarle un mensaje que también se hizo viral. "I don't understand Antonio. your spanish is really good", dijo el ahora futbolista del Arsenal. Traducido, Ceballos puso que no entendía, que su español era realmente bueno.