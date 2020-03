'L'Équipe': Neymar y Leonardo volvieron a discutir en el vestuario del PSG

Pese a los intentos por calmar las aguas, la tensión sigue siendo patente entre Neymar y el París Saint-Germain. El último capítulo lo apunta 'L'Équipe' y llega tras la derrota de los franceses contra el Borussia Dortmund en la Champions League.

El prestigioso medio galo asegura que el delantero brasileño mantuvo una fuerte discusión con Leonardo, director deportivo del PSG, en una reunión mantenida en el vestuario parisino poco después del tropiezo europeo.

Según esta información, tanto Leonardo como Thomas Tuchel organizaron un encuentro con la plantilla para analizar los últimos acontecimientos. En este, el dirigente echó en cara a los jugadores sus imágenes de fiesta cuando acababan de sufrir un tremendo varapalo que podría convertir la temporada en un auténtico fracaso.

En los vídeos que circularon por los medios de comunicación se pudo ver a Cavani, Icardi y Di María celebrando durante un cumpleaños. Imágenes que chocan con el perfil discreto que se debía mantener por las que la afición criticó duramente a sus futbolistas.

Aprovechando este reproche de Lonardo, Neymar habría contraatacado recordando a su compatriota lo que ya dijo públicamente. El delantero se había quejado de que el club no le permitiera jugar antes de la Champions por miedo a una recaída de su lesión y cara a cara se lo volvió a decir.

"Es difícil tener ritmo cuando estás cuatro partidos sin jugar. Yo no tomé esa decisión, fueron el club y los médicos. Lo hablamos, aunque a mí no me gustó mucho...", dijo a los medios de comunicación el brasileño, que en esta ocasión responsabilizó directamente a Leonardo.

Una nueva confrontación que llega después de episodios polémicos como el de su cumpleaños o la discusión entre Tuchel y Mbappé en pleno PSG-Montpellier.