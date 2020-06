La actualidad de Primera: Muniain, Banega...

Toca hablar del Athletic Club, equipo que se mide este sábado al Real Betis, y del Sevilla, quien en la noche del viernes empató sin goles con el Barcelona en el Pizjuán.

Comencemos con el conjunto bilbaíno. Como hemos dicho, se enfrenta al Betis, en un partido que será histórico para Iker Muniain, un jugador enrachado ante los verdiblancos.

Será importante porque el capitán del Athletic Club está a un solo partido de superar los 413 partidos que Panizo disputó con la elástica rojiblanca. Su siguiente víctima, Ismael Urzaiz, quien disputó 419, el duodécimo que más.

En cuanto al partido en sí, parece claro que Gaizka Garitano variará sus esquemas. Dice 'AS' que Williams volverá al once, tras ser suplente en Ipurua, y que Unai Núñez formará en el centro de la zaga.

Si jugará Beñat es toda una incógnita. Esta temporada apenas ha tenido incidencia y su futuro está en el aire. Y se ha ofrecido a su ex equipo, el Betis que justamente este sábado visita San Mamés.

"Nunca he cerrado la puerta de volver, no me importaría, pero no depende de mí", aseguró, en declaraciones reproducidas por 'Fichajes.com'.

Por otro lado, se ha confirmado un adiós, el de Asier Córdoba, hermano de Íñigo. No renovará su contrato con el Athletic y se irá a Osasuna, donde le esperan con los brazos abiertos.

Vamos ahora al Sevilla. Un Sevilla que también se prepara para una despedida, pero sin duda de mucho más peso, la de Éver Banega. Este viernes jugó su último partido contra el Barça, y tuvo su último duelo en España contra su buen amigo Leo Messi.

Banega se irá a por un último contrato millonario y se alejará del foco mediático. Es el ocaso de un futbolista tan genial como caótico, a quien su vida privada le ha dado más de un disgusto.

Y como casi siempre, tras un adiós, una bienvenida. Dice 'Marca' que el Sevilla está tras los pasos de Campaña, del Levante. El futbolista, forjado en la cantera hispalense, se antoja como el reemplazo ideal de Banega.

Acabamos el repaso sevillista con un buen dato al respecto de Tomas Vaclik. Logró dejar su portería a cero ante el Barcelona, y con esa van ya 12 en Liga, 13 si contamos la Europa League. Otro gran acierto del siempre certero Monchi.

Turno para el Mallorca, equipo que el viernes empató a uno contra el Leganés. Su entrenador, Vicente Moreno, sigue luchando por la salvación del cuadro bermellón, y lo hace contando con todos.

Prueba de ello es que ya ha usado a todos sus jugadores disponibles. Solo faltan cinco por jugar desde la vuelta del fútbol: los cuatro que están lesionados (el portero Fabricio, Koutris, Ki y Lumor), y el ahora suplente de Reina, Parera.