La actualidad de Primera: tensión en Valencia y alivio en el Betis

La actualidad de la jornada en Primera División está marcada, sin duda, por la victoria por la mínima del Betis ante el Espanyol, tres puntos de oro para el conjunto verdiblanco y que deja en muy mal lugar a los catalanes.

Sergi Darder lamentó la derrota del Espanyol ante el Betis, tal y como reconoció ante los medios tras el partido: "Llevamos muchos partidos así. Creemos que merecemos más, pero si son tantos partidos es que hay algo que no hacemos bien. En esta situación de confianza baja, algo que nos hemos ganado, no podemos perder un partido a balón parado, ni fallar lo que fallamos, yo el primero. Ves la portería pequeña. Nos hemos ganado estar dónde estamos y hay que asumirlo"

"Somos conscientes de que mucha gente en el vestuario siente los colores, quizás los aficionados piensan que no damos todo, pero pueden estar tranquilos, lo hemos dado todo y lo daremos. Quizás no es suficiente por el bloqueo que tenemos. Somos los culpables de todo, no nos merecemos nada bueno, pero lucharemos hasta el final", añadió.

Por su parte, en el Betis tendrán que afrontar el próximo partido, este domingo ante el Levante, sin el lateral brasileño Emerson, que vio la décima tarjeta amarilla del curso y se perderá el encuentro por sanción.

El conjunto verdiblanco consiguió los tres puntos en la pasada jornada ante el Espanyol gracias a un gol en el minuto 48 de Bartra, lo que le permite batir una marca de hace 66 años: 30 partidos consecutivos anotando un gol como local, algo que no lograba desde 1954.

Otro de los protagonistas de la victoria bética fue Joel, que ha vuelto por todo lo alto tras superar el coronavirus. El guardameta verdiblanco le hizo a Wu Lei una de las paradas del año, cuando el jugador del Espanyol tan solo tenía que empujar el balón para lograr el empate.

Iñaki Williams, jugador del Athletic, fue uno de los protagonistas de la videoconferencia 'Fútbol sin papeles', moderada por el periodista Jordi Évole y en la que se habla sobre racismo. El jugador dejó claro que abandonarán el campo si vuelve a haber otro episodio de violencia racista: "Está más que hablado que nos marcharíamos del campo si hay otro episodio racista".

La dura derrota del Valencia ante el Eibar también acapara todas las miradas de la actualidad deportiva. El diario 'AS' informó, de hecho, de una dura discusión entre Maxi Gómez y el técnico Albert Celades antes de ese partido, concretamente tras el cara a cara ante el Mallorca.

El delantero uruguayo se habría encarado con el entrenador valencianista a tal punto que el club tuvo que sancionarlo económicamente y con la suplencia ante el Eibar, después de una discusión en la que estuvieron a punto de llegar a las manos.

La continuidad de Celades tras estos problemas en el vestuario y los negativos resultados parece más que complicada, aunque el diario 'Marca' asegura que seguirá hasta el final de temporada. Por su parte, el capitán Parejo pidió unidad a través de las redes para salir de esta profunda crisis.

En mitad de todo este revuelo, el Olympique de Lyon habría preguntado por la situación de Gabriel Paulista, tal y como informa 'Foot-Mercato'. Eso sí, el Valencia no tiene intenciones de dejar salir al defensa brasileño.

Y cerramos con el Valladolid, que ha dado a conocer su lista de convocados para el partido ante el Sevilla, que abrirá la jornada número 32 de LaLiga. Sergio González ha dejado en tierra a Matheus y Guardiola. Por su parte, Alende y Víctor García acompañarán al equipo a territorio andaluz.

La lista completa es la siguiente: Masip, Caro, Samu Pérez, Kiko Olivas, Javi Sánchez, Carnero, Javi Moyano, Antoñito, Nacho, Salisu, Alende, Alcaraz, San Emeterio, Míchel, Kike Pérez, Plano, Hervías, Toni, Waldo, Víctor García, Ben Arfa, Miguel y Ünal.