La actualidad de Primera: una jornada de estrenos, buenas sensaciones y ganas

La actualidad de Primera División no se detiene entre jornada y jornada. La 28 se completó con imágenes históricas de estadios desiertos, pero con muy buenas sensaciones en general. Muniain pudo dedicarle un gol a su abuelo fallecido, mientras que Asier Garitano fue el entrenador que más exprimió la opción de los cinco cambios.

Mikel Oyarzabal, jugador de la Real Sociedad, quiso comentar el empate 1-1 ante Osasuna: "No hicimos nuestro mejor partido, pero hay que ser positivos porque incluso con un mal partido podimos sumar. A veces pienso que no es lógico que juguemos en estas condiciones. Celebré el gol como me salió de dentro, pero obviamente no es lo mismo".

El gran partido de Iker Muniain, que además marcó el gol, destacó en el regreso a LaLiga del Athletic, que emitió buenas sensaciones ante el Atlético de Madrid a pesar de no pasar del empate 1-1 en San Mamés.

El capitán dedicó el gol a su abuelo fallecido, tal y como explicó en Instagram: "Esta dedicatoria va para todas esas personas que perdieron su vida a causa de este maldito virus. En especial para ti, abuelo. No nos pudimos despedir, pero siempre te vamos a recordar. Te quiero mucho".

Por su parte, Óscar de Marcos, jugador del Athletic, reconoció en 'Radio Bilbao' que se sintió muy bien en el duelo ante el Atleti: "Un poco de nervioso al principio, pero bien, contento. Siempre pienso en lo bueno, que he sido padre, de lo malo no se vive y se convive con ello, hay que dejarlo atrás".

El delantero del Real Valladolid Enes Ünal, que inauguró el casillero para su equipo en el partido ante el Leganés, ha mostrado su deseo de "llegar a diez goles" en lo que resta de temporada, porque es una cifra que no ha superado en España y quiere lograr.

En cuanto a su entrenador, Sergio González, 'Mundo Deportivo' publica este lunes que es el técnico que menos minutos ha concedido a sus suplentes, con un total de 45 minutos. Justo en el lado contrari está el entrenador del Alavés, Asier Garitano, que dio 191 minutos a los cinco suplentes de los que echó mano a lo largo de su encuentro ante el Espanyol.

Por su parte, el Valencia realizó una suave sesión de recuperación después del intenso duelo ante el Levante, en el que ni Gabriel Paulista ni Gayà se vistieron de corto. Ambos esperan estar en el duelo ante el Real Madrid.

'El Observador' publica, además, que Sebastián Cristóforo, jugador del Eibar, estaría valorando regresar a Peñarol antes de poner punto y final a su carrera profesional: "La ilusión siempre está, hay que ver el momento, yo ahora soy jugador del Eibar".

Siguendo ahora con el Granada, Carlos Fernández es, sin duda, el protagonista este lunes, después de un fin de semana en el que se convirtió en héroe de su equipo, anotando el tanto de la victoria por 2-1 ante el Getafe.

Diario 'AS' informa sobre el futuro de Hugo Guillamón, que no tiene asegurada su continuidad en el Valencia, ese a que el propio zaguero espera seguir vincualdo al conjunto de Mestalla la próxima temporada.

Y finalizamos con otra información del medio ya mencionado, que asegura que Luka Romero, de tan solo 15 años, podría estar en la lista de convocados del Mallorca para visitar al Villarreal. De contar con minutos, se convertiría en el debutante más joven de LaLiga.