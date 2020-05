La actualidad de Segunda: Curro Torres, Aitor Sanz y la vuelta de la competición

Una jornada más, te traemos toda la actualidad de Segunda División. Este miércoles 27 de mayo, los equipos de la categoría de plata española han seguido con sus respectivos entrenamientos con miras a la vuelta de la competición.

Ivan Kecojevic, defensa del Albacete, ofreció unas declaraciones recogidas por el diario 'AS' en las que habló sobre el posible regreso de la competición, además de la confianza que Lucas Alcaraz le ha dado.

"En los últimos partidos antes del parón, teníamos un buen nivel y ahora debemos mantenerlo, llevamos tres semanas de entrenamientos y todo va bastante bien. El entrenador me ha dado confianza y eso es algo bueno para mí, juego con más confianza y espero mantenerla", comentó.

Por su parte, el jugador del Zaragoza Dani Torres reconoció que echarán en falta a la afición durante los partidos: "Todo va a ser diferente, pero se trata de adaptarnos y sacar el mejor provecho de las herramientas que podamos tener. Sin duda la afición es lo que más vamos a echar en falta, el tener a la afición ahí y su empuje".

El centrocampista del Cádiz Iván Alejo también se refirió al regreso de la competición: "Esto es una Liga de once jornadas en las que estamos líderes y sacamos cinco puntos al tercero. Queda poco para terminar y está claro que todos se cambiarían por nosotros. Vamos líderes y tenemos que defenderlo en el campo".

El extremo del Elche Iván Sánchez afirmó este miércoles, tras el entrenamiento, que su equipo tiene por delante en las jornadas que restan para la conclusión del campeonato un reto bonito, en alusión a entrar en la fase de ascenso a Primera, y anunció que intentarán conseguirlo: "Está en nuestras manos y espero que sigamos en esta dinámica tan buena. Tenemos un reto bonito, intentaremos conseguir el objetivo".

En cuanto a Keko Gontán, el jugador del Deportivo pidió contar con más minutos sobre el césped: "Las pocas oportunidades no las vamos a negar. Estuve cinco partidos y jugué dos ratos. Llegar en el mercado invernal y es difícil. El equipo estaba en una dinámica positiva y también entiendo que es difícil introducir jugadores. Ahora partimos todos de cero y espero tener el protagonismo que vine buscando".

También ofreció unas declaraciones el jugador del Almería Sergio Aguza, que dejó claro que no tienen una alta presión por el no ERTE: "Presión no, porque desde el primer momento se sabe que el objetivo es subir. Ojalá como primeros aunque esté difícil, hay ambición. Presión extra no tenemos, algunos la tendrán por no descender y otros por subir, cada cual se la aplica a sí mismo. Debemos ser ambiciosos".

En cuanto a Jairo Izquierdo, el jugador del Girona dio la clave del equipo de cara a la vuelta de Segunda: "Surgirán seguro problemas físicos, por lo que será clave tener una plantilla amplia en la que todos estemos preparados para jugar".

Pero no solo hablaron en la jornada de este miércoles los jugadores. Curro Torres, entrenador del Lugo, dejó claro que el equipo se prepara para lograr el objetivo cuanto antes: "Ahora estoy centrado en afrontar los once partidos que nos quedan para cumplir el objetivo, como el club. Mi predisposición siempre he dicho que es buena, yo me siento querido y bien tratado aquí. Estoy muy contento en el Lugo".

Por su parte, el Tenerife ha anunciado la renovación de Aitor Sanz hasta la próxima temporada. El veterano centrocampista de 35 años seguirá en la isla, al menos, hasta 2021, tras su llegada en el verano de 2013.