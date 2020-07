La actualidad de Segunda: declaraciones, récords, permanencias matemáticas...

Queda poco para el final del camino en Segunda División. El Racing ya ha consumado su descenso, pero no es el único tema de discusión. Varios protagonistas del campeonato han hecho declaraciones y existen varias condiciones estadísticas que hay que resaltar.

Lazo, jugador del Almería, respecto al duelo ante el Girona, dijo: "Va a ser un partido muy duro y disputado. En ambos equipos hay jugadores muy buenos. Será muy complicado. No vamos a tirar la toalla ahora. No estamos 38 jornadas estando arriba para tirarlo a la basura".

Se trata de una ambición parecida a la que mostró Eric Curbelo, de Las Palmas, donde Narváez marcó un doblete: no veía puerta desde la jornada 21. "Si nos ponemos a tope, podemos llegar arriba. Sería bonito. El míster nos ha ayudado mucho a todos. Ha formado un equipo compacto", aseguró el lateral.

Y, por debajo, también hay objetivos de lo más importantes. El del Deportivo es la permanencia y ello pasa por su partido ante el Málaga en La Rosaleda. Fernando Vázquez se quejó del horario: "La televisión no puede estar por encima de la salud. Me preocupa la salud de los jugadores". De hecho, en caso de ganar, podrían confirmar su permanencia.

Junto al Tenerife, el cuadro gallego es de los que estarían en ascenso directo en caso de contar los resultados posparón. Los isleños son los mejores de toda la categoría en estos términos. Sus 14 puntos les han abierto la puerta a la pelea por el 'play off'. Moore, en declaraciones a 'AS', afirmó: "Nos lo creemos y vamos a pelear por el 'play off".

El Albacete también se la juega, pero, de nuevo, por debajo de la clasificación. El objetivo es obtener dos victorias en los próximos dos partidos para dejar la continuidad en la categoría de plata prácticamente asegurada. Sería lo ideal para los de Alcaraz. De hecho, Jon Erice dijo en una comparecencia: "Este año la salvación puede estar por encima de 50 puntos".

Respecto a sus posibilidades de ascenso, Míchel, técnico de la SD Huesca, aseveró: "Estamos en la pelea después del parón, tenemos la sartén por el mango y dependemos de nosotros. Tenemos ilusión por mantener esa posición privilegiada. Estamos en disposición de un sueño tan bonito que nada nos va a distraer".

Para ello, tendrá que contar al máximo con toda su plantilla. Es lo que está saliendo de perlas en el Girona. Calavera, tras la lesión de Maffeo, ha logrado dar un buen paso al frente para convertirse en el mejor recurso de su entrenador y suplir las carencias de su compañero.

Alguien que está muy concienciado de cara a la recta final del campeonato es Escassi, del Numancia. En una comparecencia, dijo: "Ahora mismo todo son finales. La mentalidad está fresca, el equipo trabaja bien y confío en ello, como en el cuerpo técnico y seguro que logramos el objetivo".