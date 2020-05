La actualidad de Segunda: el Cádiz reclama medio millón de euros y el Oviedo pide tiempo

Mientras todos los equipos preparan la vuelta a la competición, el Cádiz también trabaja en los despachos. Indicó 'Diario de Cádiz' que reclama al Rayo Vallecano medio millón de euros por el traspaso de Álvaro García.

El conjunto madrileño realizó en el verano de 2018 el pago de 4,5 millones de euros, mientras que le quedaba por pagar otros 0,5 millones. El Rayo entiende que, al descender, cumple una cláusula por la cual no tendría que pagar.

En relación a la vuelta de los entrenamientos y a la fecha probable de vuelta, Ziganda, entrenador del Oviedo, aseguró que necesitan "dos semanas entrenando todos juntos" como mínimo, pero también que "si volver el 12 de junio sirve para liberar alguna jornada entre semana", lo prefiere, desveló en 'AS'.

Una de las novedades que tendrá la vuelta al trabajo será la inclusión de más sustituciones por encuentro. "No me gustan absolutamente nada los cinco cambios. LaLiga ha tomado unas medidas realmente extraordinarias y encomiables", dijo Víctor Fernández, entrenador del Zaragoza, en 'AS' pero no entiende que se cambien las reglas cuando se ha jugado "el 74% de las jornadas".

Precisamente los cinco cambios hará que haya más jugadores en las últimas jornadas. "Puede ser que ahora tengamos más oportunidades todos y debamos aprovecharlas", explicó Chema Núñez, jugador del Albacete, en rueda de prensa.

Ante tantos partidos juntos, "el físico marcará la diferencia en lo que queda de Liga", desveló Brian Oliván, que tiene claro que "el equipo que esté mejo preparado tendrá un plus". "Cada día nos encontrabamos mejor. Llevamos dos meses sin competir y, al principio, con los entrenamientos individuales, se hizo difícil, pero ahora ya estamos con los colectivos y es lo más real posible", añadió el jugador del Girona.

Pese a que los encuentros, de volver a la competición, se jugarán sin público, Sergio González asegura "que la afición empujará desde casa". "Creo que tenemos que salir al campo sabiendo que ellos están detrás y darlo todo como hacemos siempre", afirmó el futbolista del Mirandés.

"El Carranza y La Romareda no se pueden comparar con ningún estadio", afirmó un Álvaro Pombo que cambió el Zaragoza por el Cádiz, los dos clubes mejor clasificados antes del parón, en 'AS'.