La actualidad de Segunda: renovaciones, ilusión y mucho debate de cara a la vuelta

Continúa la actualidad del fútbol en Segunda División. En esta jornada, los jugadores han vuelto a mostrarse ilusionados con el regreso de la competición, mientras que en otros equipos comienzan a configurar ya la plantilla para la próxima temporada. La posibilidad de jugar con público en las gradas sigue siendo uno de los grandes debates.

El segundo portero del Cádiz, David Gil, dejó claro que está deseando volver a competir: "Teníamos muchas ganas de volver a Carranza, estoy deseando que llegue el momento de competir".

Unas declaraciones similares ofreció el delantero del Rayo Vallecano Andrés Martín, refiriéndose al duelo ante el Albacete con el que la competición abrirá el telón: "Estamos preparando estas doce finales que nos quedan. Muy ilusionados. Estoy contento por entrenar todos juntos. Echaba de menos a mis compañeros".

En la misma línea se expresó el central del Girona Santi Bueno, consciente de que no habrá tiempo para adaptarse: "Creo que tener una plantilla amplía y tan competitiva nos puede dar algo de ventaja. En once partidos no dará tiempo a lamentarnos de las derrotas, pero tampoco a festejar los triunfos".

Por su parte, Wilfrid Kaptoum, jugador del Almería, pidió máxima concentración en el regreso de Segunda: "Los primeros partidos son clave y como empieces un poquito mal ya va a estar un poco difícil volver a levantarte. Pero en fútbol nunca sabes lo que va a pasar. Intentaremos hacerlo de la mejor manera para no tropezar y mantenernos en lo alto de la tabla".

Matías Nahuel, jugador del Tenerife, también ofreció unas declaraciones a los medios, en las que se mostró muy ilusionado con volver a jugar para ofrecer su mejor versión: "En estos dos o tres meses he sufrido mucho sin el fútbol. Me gustaría conseguir más goles y asistencias, estoy concienciado de que en estos once partidos tengo que dar un plus más".

También ofreció unas declaraciones a los medios, concretamente a 'Buenos Días Canarias', Miguel Ángel Ramírez, jefe de sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, que se mostró contrario a la entrada de público en los estadios en mitad de la pandemia por coronavirus.

"Plantear que 11.000 personas puedan estar en un estadio en una semana o diez días me parece que es un deseo lógico y razonable. Pero yo, como sanitario, tengo que decir que no me parece el movimiento más adecuado en estos momentos. Claro que vamos a recuperar el fútbol, pero vamos a ir con tranquilidad. Seguimos en pandemia", refiriéndose al deseo de Las Palmas de jugar con público.

En cuanto a la SD Huesca, el diario 'AS' asegura que el club quiere ampliar la cesión del joven jugador de 19 años Sergio Gómez, que tiene encantado al cuerpo técnico. El mediapunta tiene contrato con el Borussia Dortmund hasat junio de 2021.

Luis Suárez, con nueve amarillas, y James Igbekeme, Eguaras y Guitián, con cuatro, son los futbolistas del Zaragoza que se encuentran apercibidos de sanción, de cara al regreso de la competición tras el parón obligado por la pandemia de COVID-19.

Después de entrenar el miércoles por la tarde sobre el impoluto césped de El Toralín, la Ponferradina regresó este jueves a su horario habitual de trabajo por la mañana para dar un paso más hacia la ansiada vuelta a la competición, que tendrá lugar el próximo viernes en Oviedo.

El lateral izquierdo Ríos Reina es el único futbolista del grupo con molestias que le están impidiendo trabajar junto al resto del equipo, aunque en el vestuario son optimistas de cara a su recuperación para afrontar el partido en el Carlos Tartiere.

Armando Sadiku y Sergio Buenacasa se uniron a sus compañeros Luis Muñoz, David Lombán y Aarón Ñíguez y ampliaron su vinculación con el Málaga hasta final de temporada, tal y como el club confirmó a través de sus canales oficiales.