La actualidad de Segunda: un trío temible, movimientos en los despachos, declaraciones...

El Girona superó este jueves al Logroñés (2-0) en el duelo aplazado de la segunda jornada y consiguió engancharse a la lucha por el 'play off' de ascenso a Primera División. Cristhian Stuani, que no se había estrenado hasta el momento, firmó un doblete para desequilibrar la contienda. El delantero uruguayo parece haber regresado al mismo nivel de estos últimos años, por lo que se postula, junto a Mamadou Sylla y Samu Sáiz, como una de las piezas más importantes en un combinado albirrojo que se encuentra a nueve puntos del ascenso directo.

Marca el límite de esta zona un Espanyol que continúa batiendo registros en LaLiga SmartBank. Como apunta el diario 'AS', el entrenador Vicente Moreno aterriza en Las Gaunas con tres victorias consecutivas como saldo, por lo que busca encadenar su cuatro triunfo seguido, algo que el combinado blanquiazul no ha logrado hasta el momento. "Para ganar el quinto hay que ganar el cuarto, y no lo hemos hecho", manifestó el técnico 'perico' en la rueda de prensa previa al choque frente al Logroñés.

Por detrás del cuadro catalán, en la quinta posición de la tabla, se encuentra un Sporting de Gijón que solo ha sumado seis de los últimos 21 puntos posibles. El entrenador David Gallego atendió a los medios en rueda de prensa y, además de asegurar que su equipo ha "merecido más", analizó el próximo encuentro frente al Real Zaragoza: "Espero un partido más de la categoría. Será un partido muy complicado, muy difícil, con un rival que sabemos de su potencial a pesar de estar ahí abajo, que tarde o temprano va a despertar y que todos sus partidos son superigualados. Tienen menos puntos de los que han merecido y es un rival que no deja respiro".

En el combinado maño Carlos Nieto, que acentuó el trabajo realizado en las dos últimas jornadas pese a que en la anterior volvieron a caer derrotados: "Veo al equipo bien y he sentido la implicación de todos. Hay mucha responsabilidad, la gente está comprometida y se ha competido bien aunque en el aspecto deportivo hemos tenido suerte dispar ya que frente al Almería no pudimos sumar". "Frente al Sporting, el domingo, hay que minimizar errores, salir pensando que tenemos una final y que hay que ganar el partido para salir del descenso", agregó.

También en el 'play off' de ascenso se encuentra un Leganés que se enfrenta al Mallorca, el líder de la categoría tras las 17 jornadas disputadas hasta el momento. El entrenador Pep Lluís Martí pasó por rueda de prensa en la previa del partido: "En este año, si lo comparamos con respecto a otros años, es verdad que los primeros clasificados están con más puntos, muy por encima de lo habitual. Supongo que es porque hacemos las cosas bien. Por eso nosotros tenemos que ir con nuestra filosofía de partido a partido, de trabajar entre semana para estar en las mejores condiciones para cada encuentro, que en este caso es complicado".

Otro de los que habó fue Borja Bastón, que reconoció sentirse más que motivado para el choque frente a los bermellones. El delantero 'pepinero', además, hizo una confesión que demuestra su compromiso con la entidad de Butarque. "Firmo no marcar ni un gol en lo que resta de temporada, pero ascender a Primera División. Ojalá podamos conseguirlo", aseveró durante una entrevista en el diario 'AS'.

Y en el otro lado estará el entrenador del Mallorca, Luis García, que también pasó por rueda de prensa en la previa del partido: "Nunca he firmado un empate, ni entrenando al Levante cuando jugaba contra el Madrid o el Barcelona he firmado un empate, siempre tienes que salir a ganar y después, los empates depende de cómo se produzcan, a veces te saben a victorias porque el equipo contrario te ha dado un baile, y a veces saben a derrotas porque has sido superior al equipo contrario y a partir de ahí, cuando empatas, se valora dependiendo de las sensaciones".

El Málaga, que aspira a ocupar puestos del 'play off', es noticia este viernes debido a la reestructuración que está llevando a cabo el administrador judicial del club, José María Muñoz. Como informa el diario 'AS', la entidad andaluza ha ingresado ya los cinco millons del crédito logrado a través de LaLiga, lo que le asegura liquidez hasta el final de la presente temporada, o lo que es lo mismo, hasta junio de 2021.

A solo un punto de los 'boquerones' se encuentra un Mirandés que visite este sábado al Fuenlabrada. El entrenador José Alberto López analizó el encuentro de la decimoctava jornada de LaLiga SmartBank en rueda de prensa: "Hemos podido corregir errores de partidos anteriores en una semana completa de preparación. En este tramo final hasta de la Navidad es importante que no haya lesiones porque el esfuerzo físico se ha acumulado demasiado".

Más abajo en la tabla se encuentra una UD Las Palmas cuyo entrenador, Pepe Mel, deberá alinear una defensa inédita para el partido ante el Alcorcón, ya que el técnico del combinado amarillo no podrá contar ni con Aythami Artiles, su extensión en el terreno de juego, por lesión, ni con el sancionado Álvaro Lemos.

También es noticia este viernes el ex futbolista Javier Portillo, ex miembro de la directa del Hércules y que, como informa el diario citado anteriormente, podría formar parte del Rayo Vallecano. La decisión del ex jugador del Real Madrid se demorará hasta después de las vacaciones navideñas.

Y por abajo se encuentra el Sabadell, cuya directiva mantiene la confianza en el entrenador del primer equipo, Antonio Hidalgo. El técnico 'arlequinado', que volverá a dirigir a los suyos frente al Cartagena, atendió a los micrófonos para analizar el encuentro frente al 'Efesé': "Al final yo creo que estamos en una situación que nos gustaría tener más puntos. A nivel numérico nos condiciona mucho el 0 de 15 del principio. Además antes nos esperaban y ahora vienen a buscarnos arriba. No es fácil. Debemos mejorar y trabajar. Debemos ser protagonistas".

Y por detrás del combinado catalán, en la última posición de la tabla, el Albacete, que se enfrenta al Castellón en el que será el debut en el banquillo del conjunto manchego de Alejandro Menéndez, el tercer técnico de la temporada. Pero fue Nico Gorosito el que también realizó algunas declaraciones este viernes: "Los máximos responsables de llevar tres entrenadores en lo que llevamos de temporadas somos nosotros, es cuestión de confianza, de creer y de trabajo, estamos en una situación incómoda, ahora tenemos que marcarnos como objetivos a corto plazo estos dos partidos para estar cerca de la salvación y creer que este equipo tiene calidad y poder demostrarlo".