La actualidad de Segunda: una oferta del Almería, Sandoval, el Dépor...

El Deportivo ganó al Elche por la mínima este pasado martes y el equipo gallego celebra que los fichajes de invierno estén empezando a rendir en el tramo más complicado de la temporada.

El técnico Fernando Vázquez ha podido enchufar a jugadores como Hugo Vallejo y UIche, pues del primero de ellos fue el gol de la victoria en el útlimo encuentro. Ante el Elche no fue un partido más, sino que supuso la primera victoria después de una racha negativa de siete partidos sin sumar de tres y significó un paso de gigante hacia la salvación.

Desde la vuelta de LaLiga, el Dépor ha hecho cinco goles de los seis en la segunda mitad, de modo que al equipo gallego le van mejor las segundas partes.

Por otro lado, Sandoval ha hecho un repaso y no quiso pararse a pensar en los horarios. "No tengo tiempo ni para pensar ni para quejarme por los horarios. No miro ni para arriba ni para abajo. Yo miro hacia dentro y dentro veo a jugadores completamento implicados", afirmó en rueda de prnesa.

El Almería, mientras tanto, trabaja para la siguiente temporada y envió una oferta al APOEL por el futbolista Al Tamari. La propuesta fue de dos millones y medio de euros que, según el diario 'AS', ha sido rechazada.