La actualidad de Segunda: Víctor y el Zaragoza, el Girona sueña, problemas en Las Palmas...

Parece mentira, pero el final de la Segunda División 2019-20 ya se vislumbra en el horizonte. Al menos en el campo, con la final del 'play off' de ascenso entre Girona y Elche. Lo que suceda en los despachos ya será otro asunto.

Centrándonos en ese partido por el ascenso, la ilusión y la confianza es máxima en Girona después de ver al equipo de Francisco realizar un solidísimo partido de vuelta ante el Almería. En él destacó Álex Granell, que habló con 'AS' para analizar el choque del domingo.

"Se está hablando de que hemos jugado dos veces contra el Elche en Liga y nos les hemos ganado, pero no somos el equipo que éramos. Tácticamente nos sentimos muy sólidos, muy preparados y estudiamos muy bien los partidos. Esto nos invita al optimismo", señaló.

También analizó a su rival: "El Elche es un muy buen equipo, con mucha hambre y jugadores jóvenes y también contrastados. Físicamente es un grupo fuerte y te hace sentir protagonista del partido y que estás bien, pero a la mínima que te despistas recibes un gol. También tienen un muy buen portero (Edgar Badia) que hace paradas ganadoras y les da vida. Es un conjunto muy completo y es un valor importante que hayan vivido una situación complicada a final de temporada".

¿Ve al Girona favorito?: "No me atrevo ahora mismo a hablar de favoritismo. Somos dos equipos que llegamos en un muy buen momento, no hay favoritos a doble partido. Somos conscientes de que estamos bien, lo sentimos de verdad, pero de la misma manera que el Elche también se siente bien y poderoso. Vienen con dosis de energía y serán peligrosos. El primer partido es fundamental certificar el ascenso en la vuelta".

El Zaragoza quiere que siga Víctor

Si el Girona eliminó al Almería, el Elche tumbó a un Real Zaragoza que ya piensa en el año que viene y su intención es la continuidad, empezando por la del técnico Víctor Fernández, al que intentarán convencer de que siga.

Víctor tomó la decisión de marcharse tras el confinamiento, pero el club quiere que siga. De momento, el director general Luis Carlos Cuartero y el director deportivo Lalo Arantegui se han reunido con él para pedirle que reconsidere su postura.

Aparentemente la continuidad de Víctor Fernández se antoja complicada, pero el preparador habría pedido unas horas al club para reflexionar y tomar la decisión definitiva: marcharse o prolongar un año más su tercera etapa en el Zaragoza.

Problemas en Las Palmas

La 'operación salida' de Las Palmas se está atascando. 'AS' señala que el club dio a conocer a Srnic, Deivid, Raúl Fernández, De la Bella y Tana que no cuenta con ellos y el presidente Miguel Ángel Ramírez negocia desde hace semanas sus desvinculaciones, pero no será sencillo.

Ocurre que el club insular hizo un ERTE por la crisis del coronavirus que protege los puestos de trabajo de aquellos que estuvieron incluidos. Es decir, que la normativa laboral del Gobierno aprobada en esta materia impide su despido al menos hasta seis meses después de acogerse a la medida.

Para evitar incurrir en ilegalidades, el club intenta llegar a pactos amistosos con los jugadores, que de momento se ejercitarán con el grupo pese a que ya conocen que no entran en sus planes.

Christian renueva con el Oviedo

Aunque aún no es oficial, medios locales asturianos señalan que el Real Oviedo habría alcanzado un acuerdo para la renovación de Christian Fernández, que seguirá al menos una temporada más con una rebaja salarial.

La intención de Francesc Arnau es atar también la continuidad de Saúl Berjón, otro de los capitanes. De momento no se ha cerrado la operación, pero sí que se han acercado posturas y se espera que las conversaciones lleguen a buen puerto en breve.

Carmona no se plantea marcharse

El Sporting busca salida a Carlos Carmona, pero el futbolista aseguró tras el último entrenamiento en Mareo que su intención es permanecer en el club. Al menos, sus energías están puestas únicamente en la pretemporada.

"Estoy muy feliz en Gijón, en el Sporting, y mi cabeza está aquí, centrado en hacer una buena pretemporada y darlo todo en los entrenamientos para intentar que el entrenador cuente conmigo y ayudar al equipo, sumar", dijo Carmona.

Además, el extremo balear alabó al nuevo técnico David Gallego, al que definió como un preparador "con mucha hambre" y que "intenta inculcar valores de humildad y sacrificio".

Moore espera un salto del Tenerife

Tras una temporada difícil, el Tenerife mira hacia arriba. Es el mensaje que transmitió el carrilero Shaq Moore, quien pidió en rueda de prensa tener una mentalidad distinta.

"No queremos sufrir, queremos mirar más hacia arriba que hacia abajo. Tenemos que ir partido a partido, sin pensar en el largo plazo, solo en la primera jornada y llegar lo mejor preparados posible", apuntó.

Moore dio un salto de calidad y se asentó en el equipo al jugar como extremo, algo que celebró: "El club me ha dado mucha confianza y puedo trabajar muy tranquilo. Estoy muy contento aquí, ojalá pueda quedarme muchos años".

El tiempo juega contra el Dépor

El Deportivo recibió con positividad la propuesta del juez instructor de descender al Fuenlabrada, pero en el seno gallego hay preocupación con el tiempo, que juega en su contra.

Una vez acabe el 'play off' de ascenso se podrán conformar los calendarios, pero el camino judicial del Deportivo aún puede durar más de un mes entre comités y recursos. Esto implica que se podrían fijar con los madrileños en Segunda y los gallegos en Segunda B.

Toro Fernández interesa en Segunda

Según Flavio Perchman, agente de Toro Fernández, hay multitud de clubes de LaLiga SmartBank que han preguntado al Celta por la cesión del centrocampista.

"Me llamaron varios equipos de España por el Toro Fernández, entre ellos el Espanyol, Rayo, Tenerife, Las Palmas, Mallorca, Albacete y Osasuna", aseguró el representante.