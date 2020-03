La afición de Correcaminos, la mejor terapia para Gullit Peña

Gullit Peña ya no es un chaval. Acaba de cumplir 30 años, y podría decirse que está limpio. El alcoholismo es cosa del pasado, y el presidente de Correcaminos está convencido de que la afición del club tiene mucho que ver.

Así lo explicó Miguel Mansur, en una entrevista concedida a 'ESPN'. "Aquí yo le pedí, y te lo voy a decir de una manera muy brusca: en Victoria, la gente lo cuida y lo protege", explicó.

"Y le dije a la afición hace meses, cuando él llegó, 'El primero que lo vea, me habla'. ¿Y sabes cuántos me han hablado? ¡Nadie! Nadie me ha hablado… Él está comprometido con el deporte y con la ciudad", añadió.

El Gullit Peña famoso por sus excesos es cosa del pasado. Ha cambiado. "Todo el mundo quiere una foto con él. Es un referente, una persona que trabaja en equipo y que está convencido del proyecto que tenemos, en conjunción con Noé Maya, Fraga, Loeschbor. Un equipo se compone de valores", agregó también.

Su carrera prometía mucho. Formado en Pachuca, pasó a León y luego a Chivas, para a continuación volver a León y dar el salto a Europa. Una aventura que solo duró 14 partidos.

Gullit Peña volvió a México y su carrera entró en barrena, pasando de Cruz Azul a Necaxa, para terminar en Correcaminos, en el Ascenso, donde, al parecer, ha encontrado la paz y un motivo por el que volver a sentirse futbolista.