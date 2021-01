"La agresión de Messi es clara, pero es normal por la impotencia"

El Athletic Club se llevó contra todo pronóstico la Supercopa de España tras superar por 2-3 al FC Barcelona en un encuentro que se decidió en la prórroga.

La misma llegó gracias a un agónico gol de Asier Villalibre en el minuto 90. El jugador del cuadro vasco fue el héroe de su equipo y uno de los protagonistas del duelo, ya que estuvo incolucrado en la expulsión de Leo Messi.

"No hay que entrar en polémicas. A mi me parece clara la agresión de Messi. Al final es normal la impotencia, pero no pasa nada", aseguró tras el choque respecto a la tarjeta roja al astro.

El futbolista se mostró orgulloso por el buen hacer de su equipo en una Supercopa en la que venció a Real Madrid y Barça. "Estamos muy contentos. La felicidad nos desborda. Hemos venido a por esta copa y lo hemos demostrado", explicó antes de detallar cómo fue su gol en la final.

"Son minutos que sabemos que tenemos que rematar todo lo que venga. he puesto el pie y por suerte ha entrado", sentenció.