La anécdota de Maxi con Ibra: "Me dijo que si hacía eso de nuevo me arrancaría la cabeza"

A sus 36 años, Maxi López pasó por 'TyC Sports' y, más natural que nunca, quiso contar una de sus divertidas anécdotas con Zlatan Ibrahimovic durante su paso por el Milan en la temporada 2011-12.

En un partido frente al Parma, recordó que al recibir una pelota encontró al delantero sueco en una posición para recibir el esférico. "Me acuerdo que recibo una pelota y cuando giro lo busco automáticamente y le meto una pelota por arriba", rememoró.

"El no se gira a por la pelota -cuando dio el pase- y me mira. Si se hubiese girado, se quedaba solo ante el arco. No se giró, me miró con esa cara de enfado que tiene y me gritó de una manera, como diciéndome que se la diese al pie", aclaró.

"La cara que puso fue todo. Aparte mide dos metros y sabe kárate. Cuando terminó el partido, que ganamos, pensé que me iba a decir algo. Pasó la semana y en la concentración para la Champions me llamó y me dijo que quería hablar conmigo. Me dijo que le gustaban los argentinos porque tienen personalidad y que no son como los brasileños. Me claró que si lo del pase lo hacía de nuevo, me arrancaría la cabeza", resaltó sin poder evitar la risa.