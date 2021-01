La arenga machista que escandalizó a Argentina

A la hora de motivar no vale todo. Y aunque tus jugadores no sean niños, no se puede utilizar cualquier expresión. Diego Kofler recurrió a un lenguaje cargado de machismo que ha escandalizado a la opinión pública argentina.

Normalmente estas charlas quedan entre el entrenador y sus jugadores, pero esta fue grabada, para escario de Diego Kofler. Su equipo, Atlético Güemes, se jugaba el ascenso a la Primera Nacional, y buscó motivarles con una particular arenga.

Una charla de la que se pueden salvar pocas cosas. Solo él sabrá por qué utilizó un lenguaje tan soez y censurable, comparando a la división que debían abandonar y a la aspiraban subir con mujeres a las que había que repudiar y conquistar.

Un lenguaje vergonzoso que no causó rechazo en sus jugadores, al menos en ese instante, pero que ha causado gran conmoción en Argentina, una vez ha trascendido.

Al final, arenga o no, Atlético Güemes venció a Villa Mitre, por penaltis en un partido harto polémico, y ascendió a la Primera Nacional.