La carta de Kroos a Heynckes: "Si no hubiese sido por usted..."

Jupp Heynckes cumplió 75 años y recibió una de las felicitaciones más sinceras a lo largo de todo este pasado viernes. Fue la del centrocampista Toni Kroos, al que dirigió en el Bayer Leverkusen y en el Bayern de Múnich.

El alemán siente un profundo aprecio por el técnico y así lo demostró en una carta que fue publicada por los medios 'TZ' y 'Muenchner Merkur'. El ahora jugador del Real Madrid se desarrolló como jugador al lado de Jupp Heynckes y eso no lo olvidará jamás.

"Hola entrenador, felicidades por su 75 cumpleaños. En estos tiempos que corren le deseo más salud que nunca. También satisfacción y diversión en su vida. Es una gran ocasión para volver a darle las gracias. Estoy convencido de que si no hubiera sido por su cofianza en mí tanto en Leverkusen como en Múnich, no habría sido capaz de recorrer todo este camino. Creía en mí, pero necesitaba a ese entrenador que me apoyara y criticara para poder ponerlo a prueba", comenzó el centrocampista en dicha felicitación.

Kroos opinó, y se lo dejó escrito, que Jupp Heynckes es un ejemplo para los actuales entrenadores y los que vienen comenzando su carrera en los banquillos.

"Muchos entrenadores pueden aprender mucho de usted, ya que se puede apreciar lo que es posible cuando se confía en jugadores jóvenes y se apuesta por ellos y se les perdonan partidos malos. Me alegro de que sigamos estando en contacto y que nunca nos hayamos perdido de vista. Siempre aceptó mis invitaciones para eventos y es una muestra de que no solo fue un entrenador excelente, sino una gran persona. Tengo muchas ganas de volver a verle. Saludos desde Madrid", acabó ese mensaje Toni Kroos.

El centrocampista sintió el sabor del éxito con Heynckes en un Bayern en el que jugó 205 partidos y en un Bayer Leverkusen que rozó los 50.