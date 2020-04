La charla de Dybala con Del Piero durante el confinamiento

Italia es, junto a España, el país que más ha sido castigado por la pandemia del COVID-19. Con el fútbol parado, los jugadores ahora entretienen al personal con conversaciones como esta, en la que Dybala y Del Piero charlaron de todo un poco.

Aunque, como es lógico, lo primero que hizo Del Piero fue interesarse por Dybala, quien dio positivo junto a su novia. "Se nos está haciendo un poco largo", dijo el argentino.

"Yo tuve que dejar de entrenar. Los médicos me enviaron unas vitaminas. Afortunadamente hace un par de días que estamos bien. Ahora esperamos los resultados del nuevo test", explicó también Dybala.

Del Piero entonces pidió a su interlocutor que contara la anécdota de la camiseta. Dybala accedió. "Participé en una subasta para una camiseta tuya de la 2010-11 que no tenía y la perdí por diez euros con un niño", recordó.

"Pero lo peor es que el sistema nunca me avisó que habían superado mi oferta. Faltaban cinco horas para que terminara y esperé pensando en que la iba a ganar, pero en último momento entró una oferta que no supe y la perdí, no pude pujar más", añadió Dybala.

Del Piero prometió regalarle una, pero Dybala subió la apuesta: se jugarían una camiseta de la Juventus en una ronda de penaltis contra Buffon, lanzando diez con cada pie. Del Piero aceptó.

También hablaron de Argentina, y de sus preferencias futbolísticas. Del Piero pidió a Dybala elegir entre River y Boca, y 'la Joya' sorprendió con su respuesta. "¿A cuál prefiero? ¡A Instituto de Córdoba! Ese es mi club favorito en Argentina, en el que jugué", contestó.

Pero sí reconoció admirar a Riquelme, leyenda de Boca que actualmente forma parte de la directiva 'xeneize'. "Es un jugador amado por los hinchas de Boca pero también por los de River, porque era un jugador increíble", explicó Dybala.