La clase de Simeone ¡con 160 técnicos 'colchoneros'!

El Atlético de Madrid continúa sin fallar y líder de LaLiga tras el último triunfo frente al Valencia. El club rojiblanco ya piensa en la siguiente cita, el Cádiz.

El Cholo, que no quiso contestar a si son favoritos para lograr el título, mantuvo este martes una charla con más de 160 entrenador de La Academia.

"Diego Pablo Simeone ha mantenido una conversación, vía telemática, con los más de 160 entrenadores que forman parte de la Academia del Atlético de Madrid, pertenecientes no solo a los equipos masculinos y femeninos de las categorías inferiores rojiblancas sino también, a los diferentes programas nacionales e internacionales de formación impulsados por el club", explicó el club rojiblanco.

Simeone compartió experiencias y también opiniones, así como las respuestas de los que quisieron plantearle sus dudas o curiosidades.