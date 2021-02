"La confianza lo es todo y Guardiola me mató"

Angeliño llegó en enero de 2020 al RB Leipzig y el tiempo le ha dado la razón. Su salida del Manchester City ha dado siempre que hablar y llegó a recordar a la prensa inglesa que fue él quien se marchó, no los 'sky blues' quienes le dejaron ir.

Este martes, el lateral izquierdo, uno de los más en forma de toda Europa, volvió a sacar el asunto para criticar directamente a Pep Guardiola. Sus declaraciones a 'Bild' se han hecho virales y dejan claro su resentimiento por la falta de oportunidades en el Etihad.

"Después de mi mudanza de Eindhoven de regreso al City, Pep ya me había juzgado en dos juegos de preparación y no me dio una oportunidad real de nuevo después de eso. Me mató. La confianza lo es todo y me juzgaron después de dos partidos de prueba", lamentó Angeliño.

Por contra, le está muy agradecido a Julian Nagelsmann. Nuevamente, 'palo' a Guardiola: "Hay una gran diferencia entre los dos entrenadores. Uno me dio confianza y me dejó jugar, el otro no. Se necesita ser valiente y Julian lo es".

Finalmente, loas al club alemán: "En el RB Leipzig he sentido la confianza en mí desde el día uno. El club y el entrenador me dieron un gran empujón. Ahora estoy feliz de poder jugar de manera consistente aquí".