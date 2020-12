La Copa de Francia podría ser suspendida

Jean Castex, Primer Ministro de Francia, ha asegurado en los medios del país que se estudia la suspensión de la Copa de Francia por las complicaciones del calendario.

Como él mismo explicó, la dificultad para compaginar todas las competiciones en los equipos profesionales y la ausencia aún de fútbol amateur podrían ser definitivos a la hora de tomar la decisión.

"Creo que la Copa de Francia debe ser apoyada. Nosotros la apoyamos, pero ahora mismo está muerta. Creemos que lo más sensato sería suspenderla", dijo Castex en 'BFMTV'

Además, en 'RMC' explicó que pese al desconfinamiento, el fútbol no profesional "no volverá el 15 de diciembre" y "los centros de deporte no abrirán antes del 20 de enero".

Suspender la Copa de Francia sería un golpe importante a la economía de los clubes amateur del país, pero mientras sus competiciones no se reanuden, parece imposible que el torneo se pueda llevar a cabo.