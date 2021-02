"Messi no puede solo, también necesita ayuda"

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, compareció en la rueda de prensa previa partido de Liga con el Sevilla y quiso separarlo del de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.

"Son diferentes. Mañana es campeonato y el miércoles es Copa. Hay que intentar ganar los dos, aunque ya sabemos el resultado de la ida. Tenemos que seguir en la racha y sumar puntos para presionar a los de arriba", comenzó el técnico.

A la lista ha regresado el defensa Araujo y Koeman aseguró que "todos tienen opciones de jugar" el sabado: "Araujo ha hecho buena temporada y ha aprendido mucho. Tiene calidad y físico, pero debe mejorar el juego con el balón. Aporta muchas cosas".

Al neerlandés no le gustó que le preguntaran sobre si era una semana importante para el Barcelona y dijo que lo es para todos. "Parece que solo nosotros jugamos partidos importantes. Este fin de semana se enfrentan los de arriba y hay presión para todos. Si eres entrenador del Barcelona, la presión existe en todos los partidos, Asumo y acepto. Siempre hay tiempo para analizar y hablar sobre el futuro", continuó.

En cuanto a las elecciones, Koeman también dijo que no es la persona que debe votar: "Los candidatos van a salir todos los días y cada uno tiene su historia. Tengo que esperar y los socios tienen que decidir".

Para Koeman, Leo Messi no puede hacerlo todo él solo. "Lleva 18 goles y los otros atacantes juntos llevan lo mismo. Necesita ayuda porque no siempre los veteranos puede hacerlo todo solos. No siempre hay que pedir ayuda a los mejores o a los mayores porque la responsabilidad es del equipo".

El preparador azulgrana contó que ya ha analizado la primera parte contra el Elche y que están preparados para los dos siguientes choques. El final de la rueda de prensa acabó con Ronald Koeman sangrando por la nariz y la retransmisión se cortó al momento, pero no fue nada grave.