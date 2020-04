La devoción de Ocampos por Lopetegui, Navas y el Pizjuán

El jugador del Sevilla Lucas Ocampos ofreció unas declaraciones a 'DirectTV' en las que elogió el papel de Julen Lopetegui al frente del equipo. El argentino se mostró muy feliz en el conjunto andaluz.

"Es un entrenador muy exigente, que te enseña un montón de cosas. Le gusta jugar a la pelota, que el equipo juegue bien, y eso le gusta a todo jugador. No todos tienen la misma filosofía. Nosotros creemos en lo que él propone y se refleja en cómo vamos en la tabla. Pensamos que estamos haciendo un año muy bueno, todo lo que Lopetegui intenta inculcarnos se ve en el día a día", declaró sobre el ex entrenador del Real Madrid.

Además, también tuvo palabras de elogio hacia Navas y Reguilón: "Una de las grandes virtudes que tenemos son esos dos laterales que tenemos, Navas y Reguilón son dos balas. Atacamos siempre, tenemos seis o siete oportunidades de gol. Quizá se fallan, pero ese peligro está. Cuando juegas en el Sánchez-Pizjuán es una locura, la gente te lleva hacia adelante como loco y eso juega a tu favor".

"Con Navas hay algo que no me pasó nunca. Damos vueltas entre nosotros, cambiamos de posición para tocar y llegar. En seis meses me entiendo como si jugara toda la vida. Jesús, capitán histórico del Sevilla, con un estadio a su nombre, es súper humilde. Parece que tiene 20 años, corre, no se cansa", sentenció sobre el histórico jugador hispalense.