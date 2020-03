La DFL pide extender la suspensión de la Bundesliga hasta el 30 de abril

El fútbol y cualquier deporte no arrancará de nuevo hasta qie no haya menos peligro de contagio. En LaLiga no rodará el balón, por ejemplo, hasta que el Gobierno lo autorice.

En el fútbol alemán podría ocurrir lo mismo, aunque de momento se ha procedido a pedir la pausa hasta finales del próximo mes de abril, en concreto, hasta el 30 del mes.

"El presidente de la DFL es consciente de que todos los escenarios y opciones de acción también dependen de factores externos, en cuyo desarrollo la DFL y los clubes tienen una influencia limitada o nula: mayor difusión del virus y evaluación de la política de la situación. En este contexto, el presidente de la Asamblea General recomendará una suspensión adicional de las operaciones del juego en la Bundesliga y la 2. Bundesliga hasta al menos el 30 de abril", indicó la DFL a través de un comunicado.