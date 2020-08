"La eliminatoria está 80-20 para el City"

Tras un pequeño culebrón cargado de polémica, Ferran Torres se convirtió esta semana en nuevo futbolista del Manchester City, que se juega su futuro europeo este viernes frente al Real Madrid.

Aunque no podrá disputar el encuentro, el ya ex jugador del Valencia confesó que vivirá el choque con mucha emoción y se atrevió a destacar a su nuevo club como gran favorito.

"Lo veré como un niño pequeño con mi nueva camiseta del City puesta y apoyando al City. ¿Un porcentaje? El Madrid cuando viene la Champions, ya puede estar mal pero es su competición. Pero esta vez lo tiene bastante difícil, creo que está 80-20 para el City", explicó en el canal de Youtube 'Post United'.

De igual forma, Ferran Torres también dio un pronóstico en referencia a quién se llevará la 'Orejona' en 2020. "No es porque yo acabe de fichar por ese equipo pero el City está muy fuerte, mete muchos goles y es muy importante. Está el Madrid, está el Atalanta que también está muy fuerte, el Barça... ya sabemos cómo son estos equipos", explicó.

Por último, al ser cuestionado sobre si había hablado ya con algún jugador del cuadro mancuniano, Ferran confesó que ha mantenido conversaciones con un futbolista que podría abandonar pronto el Etihad para marcharse al Barça.

"Eric García me escribía cuando salían las primeras noticias para ver que iba a hacer y con Guardiola también he hablado y me ha transmitido mucha confianza", sentenció.