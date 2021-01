La enfermería de 'can Barça' le pide al 2021 menos visitas a sus instalaciones

El FC Barcelona se encuentra en una temporada que se podría considerar dubitativa. Sin un juego convincente y con resultados muy lejos de los exigidos a un club de la élite, hay otro factor a tener en cuenta en la plantilla 'culé'.

Y es que las lesiones en 'can Barça' han sido fundamentales en lo que llevamos de curso. Hasta el momento un total de 14 jugadores han pasado por la enfermería. Esto ha trastocado los planes de Ronald Koeman, que no ha podido darle una continuidad suficiente a un once titular de garantías.

Con la baja confirmada de Coutinho para los próximos tres meses, el brasileño se une así a Ansu Fati, Gerard Piqué y Sergi Roberto. Los cuatro futbolistas estarán fuera del equipo un largo tiempo.

Además, también se quedaron fuera de alguna convocatoria por lesión los siguientes jugadores 'culés': Ter Stegen, Araujo, Umtiti, Dembélé, Braithwaite, Alba, Firpo, Matheus, Busquets y Messi. En un calendario tan apretado de encuentros debido a la pandemia y una plantilla que se presume como corta, este contexto ha influido negativamente en el rendimiento del FC Barcelona.

En este comienzo de 2021 se espera que la enfermería deje de recibir tantas visitas frecuentes y que los lesionados de larga duración vuelvan al equipo cuanto antes.

En una plantilla que debe luchar por los puestos altos de la tabla de Primera, que sigue en la Copa del Rey y que también está en octavos de final de la Champions, esta racha de lesiones solo hace mermar la continuidad del equipo. Koeman deberá convivir con el problema y solventarlo hasta que vuelva a tener activos suficientes en estos primeros meses de 2021.