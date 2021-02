La Equidad le hace pagar a Millonarios un error

La Equidad sigue mostrándose muy fuerte en el Apertura. Los 'aseguradores', ubicados en la parte alta de la clasificación, demostraron su eficacia y sumaron tres puntos vitales ante Millonarios.

Los locales tenían la consigna clara y no era otra que sacar de sus casillas a los 'embajadores'. El equipo de Alberto Gamero no firmó un gran encuentro, ya que no tuvo fluidez en su juego.

La parcela ofensiva no estuvo acertada y mucho menos la defensiva, algo que pagó muy caro. Un error atrás sirvió para que el rival decantase el partido a su favor.

En el 93', La Equidad robó un balón, Mantilla cedió a Kevin Salazar y el mediocentro superó a Juan Moreno gracias a un disparo desde el borde del del área. 1-0 y adiós al invicto de 21 encuentros para 'Millo'.

En la clasificación, el cuadro bogotano es quinto y suma 10 puntos mientras que los 'aseguradores' ocupan la tercera posición con 11 unidades.