La esperada reacción de Joao Félix

Últimamente sin la condición de titular, no ya indiscutible, sino simplemente habitual en LaLiga Santander, Joao Félix respondió en su vuelta al once, goleador clave ante el Valencia, reencontrado con esa cualidad 54 días después, y asistente decisivo para el triunfo y el duodécimo tanto de Luis Suárez, mientras Diego Simeone reclamaba su mejor versión en la víspera.

"Puedo mucho más todavía", remarcó el atacante luso sobre el partido dominical ante el Valencia, que lo reencontró con varias de sus virtudes. "Sé de lo que soy capaz", añadió a 'MovistarLaLiga' el futbolista, con la naturalidad que desprenden sus condiciones técnicas y con la convicción de su fútbol, sus remates y sus goles.

En una primera parte de su equipo ni tan estética ni tan ágil en su fútbol, nada desbordante y nada incontestable, su contundencia aceleró la solución de un apuro indudable. No solo tiene pegada Luis Suárez, sino también Joao Félix, que remachó este domingo el empate cuando el encuentro aportaba menos certezas a su equipo, cuando el marcador del 0-1 también revelaba lo que sucedía sobre el terreno.

En el minuto 22, el atacante portugués impulsó de forma sensacional con la planta del pie derecho, en una posición incluso acrobática, el estupendo saque de esquina de Thomas Lemar, que prosigue con su remontada de esta temporada, aún distante del alto nivel por el que se le fichó, pero mucho más reconocible que antes.

'Kárate Kid', comparó el club en sus redes sociales con la famosa película de 1984. Luego, ya en el 54', en una magnífica salida de balón de Mario Hermoso, condujo, contraatacó y asistió a Luis Suárez, que se inventó casi de la nada, sin ángulo aparente, el 2-1. En el minuto 62 fue reemplazado por Ángel Correa.

JOAO SE SUPERA... CON 12 PARTIDOS MENOS

No marcaba un gol en cualquier competición con la camiseta rojiblanca desde el pasado 1 de diciembre al Bayern de Múnich (1-1). En LaLiga Santander, desde el 7 de noviembre al Cádiz; una serie de diez partidos en el torneo, de los que fue más suplente, cinco veces, que titular, cuatro, hasta este domingo, cuando reencontró su sitio en la alineación inicial de su técnico y sobre todo un gol necesario.

Son nueve tantos en 24 partidos entre todas las competiciones esta temporada; los mismos que logró en toda la campaña pasada, cuando jugó 36 choques a lo largo la Liga, la Liga de Campeones, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Entonces, sin embargo, dio dos asistencias menos que ahora: tres a cinco. Y en sus primeros 24 duelos de ese curso había anotado menos de la mitad de goles: cuatro.

Pero tampoco en ningún momento del pasado ejercicio atravesó una serie de tres jornadas consecutivas como suplente. Como mucho, en todo el año y medio anterior ocupó el banquillo en dos duelos seguidos del torneo. Demasiado tiempo para un futbolista de sus cualidades, pero también con la constancia, quizá, aún como debe. La tuvo sin duda en el inicio del curso, la perdió los últimos dos meses y está en camino de recuperarla, como demostró este domingo.

DESDE NOVIEMBRE, SIN UN PARTIDO COMPLETO EN LALIGA

Bien por el pisotón en el pie que sufrió contra el Cornellà en la Copa del Rey, cuando formó parte de un once de suplentes, bien por decisión técnica, bien por rotación o bien porque otros estaban mejor que él en los últimos duelos, no había sido elegido para la titularidad por el técnico en los tres encuentros anteriores. Ni contra el Alavés ni contra el Sevilla ni contra el Eibar.

"Es un jugador al que necesitamos. Cuando está en su mejor versión es desequilibrante, diferente, con situaciones para resolver en la parte ofensiva... Lo necesitamos en esa versión. Eso buscamos en los entrenamientos y consecuentemente en los partidos", dijo en la víspera Simeone, que ya tenia decidido devolverle la titularidad.

Y Joao Félix respondió en el once, con un gol, con una asistencia y con una actuación definitiva. No fue suficiente para completar el partido, reemplazado en el minuto 62 por Ángel Correa. No juega un encuentro entero desde el 7 de noviembre contra el Cádiz.

"No está escrito que los futbolistas tengan que jugar 90 minutos, si no no habría planteles de 21 o no habrían puesto cinco cambios para que la dinámica de los partidos siga manteniendo un nivel más alto. Y en eso estamos involucrados todos", expresó después Simeone, preguntado dos veces por esa misma situación. "Estoy tranquilo, el Cholo hace lo mejor para el equipo y es lo que quiero", zanjó antes el delantero en declaraciones a 'MovistarLaLiga' tras el choque.